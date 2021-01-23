سميرة عبد العزيز لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على ثقته الكبيرة بالمرأة المصرية.. فيديو





وقالت سميرة عبد العزيز خلال ندوتها فى موقع صدى البلد : لابد أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته الكبيرة فى المرأة المصرية بشكل عام.





وأضافت، المرأة كانت تعانى من عدم التقدير والاهتمام بدورها وأن تتقلد مناصب رفيعة المستوى فى الدولة ولكن مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت المرأة تأخذ حقها ويعتمد عليها فى بعض المناصب المهمة ولعل من أبرزها وزارة الثقافة والتى تتولى مسئوليتها حاليا الدكتورة ايناس عبد الدايم.





وأوضحت: المرأة لابد أن تأخذ حقها فى المجتمع وأتصور أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد للمرأة رونقها وأصبح لديها بصمة فى المجتمع.

أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بعد اختيارها فى مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.