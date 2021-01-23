سكان شارع الدكتور حسن كامل بالساحل يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ أحمد فؤاد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من انتشار الكلاب الضالة.





وقال أحمد فؤاد في شكواه نعاني نحن سكان شارع الدكتور حسن كامل بالساحل من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير وزيادة تكاثرها.





وأوضح أن تم تقديم عدة شكاوى من المواطنين لحي الساحل ولكن هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.





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