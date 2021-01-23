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تعليم

تفاصيل جديدة يكشفها وزير التعليم العالي بشأن المستشفيات الجامعية.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 06:33 م
جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية متابعة السادة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

وأشار إلى  استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، كما أكد على التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.


بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال كافة الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.
تفاصيل جديدة يكشفها وزير التعليم العالي بشأن المستشفيات الجامعية.. صور
تفاصيل جديدة يكشفها وزير التعليم العالي بشأن المستشفيات الجامعية.. صور
تفاصيل جديدة يكشفها وزير التعليم العالي بشأن المستشفيات الجامعية.. صور
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