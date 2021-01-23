بحضور المستشار الثقافي الكويتي .. مناقشة رسالتي ماجستير في جامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور أحمد رشيد المطيري، المستشار الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم، مناقشة رسالتي ماجستير لباحثين كويتيين في تخصص المحاسبة بكلية التجارة ب جامعة كفر الشيخ ، بحضور، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شيرين أبو وردة، عميد الكلية.





جاءت الرسالة الأولى، تحت عنوان، "أثر حوكمة الشركات على استقلالية مدققي ديوان المحاسبة الكويتي" والمقدمة من الباحث باتل مطلق فهد الضويحي.





بينما جاءت الرسالة الثانية، تحت عنوان،" تقييم دور جهاز المراقبين الماليين في الرقابة على تنفيذ الموازنة بدولة الكويت" المقدمة من الباحث سعود صالح سعود الديحاني.





وضمت لجنة الحُكم والمناقشة الخاصة بالرسالة الأولى، كلًا من، الدكتورعلى مجاهد أحمد السيد، أستاذ التكاليف والمحاسبة الإدارية ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، "رئيسًا وعضوًا من الداخل"، والدكتور ايهاب محمد أحمد أبوخزانة، أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، "مشرفًا وعضوًا من الداخل"، والدكتور سيد عبدالفتاح سيد، أستاذ المحاسبة المساعد ورئيس قسم المحاسبة، "عضوًا من الداخل" .





وتكونت لجنة الإشراف بالرسالة الثانية من الدكتور على مجاهد أحمد السيد، أستاذ التكاليف والمحاسبة الإدارية ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهیم زکریا عرفات مدرس بقسم المحاسبة.





وضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من، الدكتور أحمد عبدالسلام أبو موسى، أستاذ نظم المعلومات المحاسبية ووكيل كلية التجارة جامعة طنطا "رئيسًا وعضوًا من الخارج" و الدكتور على مجاهد أحمد السيد أستاد التكاليف والمحاسبة الإدرية ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب "مشرفًا وعضوًا من الداخل" الدكتور سيد عبدالفتاح سيد، أستاذ المحاسبة المساعد ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة "عضوًا من الداخل" .



