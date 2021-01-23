السيسي يرغب فى توطين الصناعة.. أحمد موسى: مصر تعمل في عدد كبير من المشروعات التنموية

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي في محافظة بورسعيد، قائلا إن الدولة المصرية تعمل في كافة المشروعات التنموية بالتوازي.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي طالب الشركات بزيادة حجم العمالة والعمل والإنتاج بسبب كثرة المشروعات التنموية ".





وتابع موسى:" الرئيس السيسي يرغب في تطوير كل شيء في مصر والعمل على توطين الصناعة في مصر واستخدام المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد ".





واضاف:" الدولة قررت التوجه إلى المواطن في القرى من أجل تطوير مظاهر الحياة له والعمل على تبطين الترع".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.



