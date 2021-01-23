ضبط عاطلين يتاجران في المواد المخدرة ببني سويف

تمكنت مباحث قسم شرطة بني سويف بإشراف اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف من ضبط عاطلين تاجرا مواد مخدرة .





كانت قد وردت معلومات للنقيب مصطفي صلاح يونس، معاون مباحث القسم بإشراف الرائد شريف جمال معاون أول المباحث تفيد قيام أ. ص. ع. وشهرته " الدربي " وأ. ف. ي. وشهرته فؤش " عاطلين " ومقيمين بندر بني سويف بترويج المواد المخدرة وبيعها لعملائهما .





وبعرض المعلومات علي العقيد وليد طاحون، مفتش مباحث البندر أمر بعرضها علي العميد أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية الذي قرر علي الفور بسرعة ضبطهما، وبتقنين الإجراءات باستئذان نيابة بندر بني سويف أعد النقيبان مصطفي صلاح وأحمد العوامري كمينا لهما، وتمكنا من ضبطهما .





وبتفتيشهما عثر معهما علي مخدري الشادو وبرشام ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار .



