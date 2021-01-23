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رياضة

يوفينتوس: دي ليخت تعافى من فيروس كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، عن تعافي لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت، من الإصابة بفيروس كورونا 

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا رسميا قال فيه أن نتيجة المسحة التي خضع لها دي ليخت جاءت سلبية، ليتعافى من فيروس كورونا، ويصبح جاهزًا لمواجهة بولونيا.

وأصبح دي ليخت ثاني المتعافين من فيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد زميله الكولومبي خوان كواردرادو.

وكان فريق يوفينتوس قد توج بلقب السوبر الايطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.


وأحرز كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، الهدف الأول لفريقه، خلال الدقيقة 64 من زمن اللقاء، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في كرة القدم برصيد 760 هدفًا.
وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.
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