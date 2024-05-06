تراجع قيمة الواردات المصرية خلال فبراير 2024.. ما السبب؟

انخفضت قيمة الواردات المصرية خلال فبراير 2024 بنسبة 2.4 ٪ حيث بلغت 6.08 مليار دولار مقابــل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبب الانخفاض إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـــة 14.6 %، فول صويا بنسبــه 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبــة 3.1 %.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وفقا للبيانات الاحصائية ،وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 45.6 %، قمح بنسبـة 56.8 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.0 %).

النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2024 وقد

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع العجــز فـى الميــزان التجــارى إلى 2.73 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2024 مقابل 2.71مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 0.7٪.

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 4.7 ٪ حيـث بلغـت 3.36مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 3.52 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(اسمده بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبــة 2.1 % ، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحيه خزفيه بنسبه 18.7٪ ).

ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 19.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 ٪، منتجات بترول بنسبه25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%).