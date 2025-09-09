عدلي القيعي: بكيت بعد أن قامت ابنتي بتأليف أغنية "بنت أبويا"

قال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، “إن لحظة زفاف ابنتي منة من أجمل لحظات حياتي وأسعدها وكانت لحظة هدوء نفسي، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن أرى لحظة فرح ابنتي وكنت خائفًا أن منة شغلها يأخذها ونجاحها يأخذها”.

وأضاف عدلي القيعي من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية “الحياة”، أن "منة ابنتي تعبت صحيًا الفترة اللي فاتت وتم تعديل فرحها أكثر من مرة وأراد الله أن في 15 يوم تعدي محنتها وتكمل."

وتابع: "إني بكيت بعد أن قامت ابنتي بتأليف أغنية بنت أبويا والتي حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل موضوع عائلي."

وعلى جانب آخر أشار إلى أن هناك أحد الأندية الكبيرة في الإمارات طلبني للعمل معها ولكني رفضت من أجل النادي الأهلي،"وبالغت في المطالب المادية حتى يأتي الرفض حتى وصلت إلى رقم 20 ألف درهم وبالبلدي كنت بقول يارب ما يوافقوا، وأيضًا جاء لي عرض لمدة سنتين من أحد الأندية السعودية للعمل معه وقالوا لي شيك واكتب الرقم اللي انت عايزه ورفضت من أجل الأهلي."

ومن أجمل لحظات حياتي التي عشتها في النادي الأهلي يوم أن قامت رابطة جماهير النادي الأهلي بتكريمي، وشعرت أنه قمت بأداء دوري وكانت لحظة مؤثرة، مؤكدًا أنه لا بد من وضع ضوابط حتى يتم نجاح العمل الإداري داخل النادي.