غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاقاته في محيط رام الله
بسبب الأهلي.. ميدو يكشف حقيقة عقاب حسام حسن لمصطفى محمد
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025
عدلي القيعي: بكيت بعد أن قامت ابنتي بتأليف أغنية "بنت أبويا"
الاحتلال الإسرائيلي يقصف برج السلام وسط غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عدلي القيعي: بكيت بعد أن قامت ابنتي بتأليف أغنية "بنت أبويا"

المهندس عدلي القيعي وابنته منة
محمود محسن

قال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، “إن لحظة زفاف ابنتي منة من أجمل لحظات حياتي وأسعدها وكانت لحظة هدوء نفسي، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن أرى لحظة فرح ابنتي وكنت خائفًا أن منة شغلها يأخذها ونجاحها يأخذها”.

وأضاف عدلي القيعي من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية “الحياة”، أن "منة ابنتي تعبت صحيًا الفترة اللي فاتت وتم تعديل فرحها أكثر من مرة وأراد الله أن في 15 يوم تعدي محنتها وتكمل."

وتابع: "إني بكيت بعد أن قامت ابنتي بتأليف أغنية بنت أبويا والتي حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل موضوع عائلي."

وعلى جانب آخر أشار إلى أن هناك أحد الأندية الكبيرة في الإمارات طلبني للعمل معها ولكني رفضت من أجل النادي الأهلي،"وبالغت في المطالب المادية حتى يأتي الرفض حتى وصلت إلى رقم 20 ألف درهم وبالبلدي كنت بقول يارب ما يوافقوا، وأيضًا جاء لي عرض لمدة سنتين من أحد الأندية السعودية للعمل معه وقالوا لي شيك واكتب الرقم اللي انت عايزه ورفضت من أجل الأهلي."

ومن أجمل لحظات حياتي التي عشتها في النادي الأهلي يوم أن قامت رابطة جماهير النادي الأهلي بتكريمي، وشعرت أنه قمت بأداء دوري وكانت لحظة مؤثرة، مؤكدًا أنه لا بد من وضع ضوابط حتى يتم نجاح العمل الإداري داخل النادي.

عدلي القيعي النادي الأهلي زفاف مسلسل موضوع عائلي أغنية بنت أبويا

