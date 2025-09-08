عدلي القيعي: زفاف ابنتي منة كان لحظة هدوء نفسي

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن لحظة زفاف ابنتي منة كانت لحظة هدوء نفسي، معلقا “أشكر الله سبحانه وتعالى أن ارى لحظة فرح ابنتي وكنت خايف أن منة شغلها ياخدها ونجاحها ياخدها”.

وقال عدلي القيعي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن “منة أبنتي تعبت صحيا الفترة اللي فاتت واتقدم فرحها أكثر من مرة وربنا كرة أنه في 15 يوم ان تعدي محنتها وتكمل”.

وتابع رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن النادي الأهلي أنه بكيت بعد أن قامت أبنتي بتأليف أغنية بنت أبويا، والتي حققت نجاحا كبيرا في مسلسل “موضوع عائلي”.



