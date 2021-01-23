محافظ الغربية يتابع أعمال الإنارة اليومية بقرى ومدن المحافظة

تابع الدكتور طارق رحمي استمرار أعمال صيانة أعطال الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمحافظة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بأعمال صيانة كشافات الإنارة العامة أمام المقابر بقرية كنيسة دمشيت وأمام مسجد الرحمة بقرية دمشيت.





كما قامت رئاسة حي ثان طنطا بأعمال صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة وتركيب كشافات ليد وتأمين الأعمدة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من قبل إدارة الإنارة العامة، حيث تم صيانة ومراجعة أعمدة الإنارة وتأمينها بنطاق الحي واستكمال صيانة كشافات منطقة مساكن البترول ومنطقة السلخانة.









وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة زفتى بصيانة خلية بشارع عصمت حمادة بمدينة زفتي، كما قامت الوحدة المحلية بقرية قرانشو بمركز ومدينة بسيون بصيانة كشافات الإنارة على طريق مدخل الفرستق ومحلة اللبن.







