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فن

بشأن تأثير الفن.. رد الفنان محمد نجاتي على الشيخ عبد الله رشدي (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 09:37 م
محمد نجاتى
محمد نجاتى
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شروق إبراهيم
كشف الفنان محمد نجاتى عن رد فعله تجاه ما قاله الشيخ عبد الله رشدى والذى علق بشكل قوى على كلام نجاتى بشأن مدى تأثير الفن وأهميته فى المجتمع عن باقى فئات المجتمع وخاصة شيوخ المساجد. 

وقال محمد نجاتى فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان ما قصدته ان الفن له تاثيره القوى فى المجتمع ولابد من المبدع أن يعى جيدا هذا التأثير الذى يكون أكبر من تأثير شيوخ المساجد. 

وأضاف نجاتي: أشكر الشيخ عبد الله رشدى الذى فضل أن يفهم ما أقصده من كلامى من خلال فيديو له سألنى فيه عن نيتي ولذلك أرد عليه أن ما كنت أقصده أن الفن عموما له تأثير أكبر ولذلك لابد أن نعى جيدا هذا الأاثير عن شيوخ المساجد ودكاترة الجامعات. 

وكان أكد الفنان محمد نجاتي أنه لن يخشى ما تعرض له من هجوم خلال الأيام الأيام الماضية بسبب تصريحاته عن أهمية دور الممثل في المجتمع وقيمة تأثيره وسط العامة.

وقال نجاتي: مع كامل احترامي لدور المعلمين سواء في المدارس أو دكاترة الجامعة، والدور القيم الذي يقدمونه، إلا انني ادرك تماما ما قلته، فالممثل هو أخطر وأكبر تأثيرا على المجتمع، ولا جدال في ذلك. 
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