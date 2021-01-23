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منوعات

بفستان مشجر.. روان بن حسين تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

السبت 23/يناير/2021 - 10:09 م
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران





نشرت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت روان بن حسين، بإطلالة انيقة مرتديه فستان مشجر باللون الاصفر الذى يبرز رشاقتها، كما رفعت شعرها البني  للخلف بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روان بن حسين في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها. 


وعلقت روان علي الصورة قائلة "آه كنت الزين ديالي❤️"


يذكر أن الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق.


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