إصابة سيدتين في حريق شقة بشبرا الخيمة





تلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشقة بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة أرض نوبار بحي غرب بشبرا الخيمة.





انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وأسفر الحريق عن إصابة كل من سارة زغلول 33 عاما وروان سعيد 18 عاما وتم نقلهما لمستشفى ناصر العام.





كما تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

أصيبت سيدتان بإصابات بالجسد إثر نشوب حريق بشقة بعقار بأرض نوبار بحي غرب بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.