بروتوكول بين الإنتاج الحربي وشركة وطنية لتصنيع الطلمبات للمشروعات القومية.. تفاصيل

علق حسام فريد العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطات الصرف بمشروع الاستزراع السمكي، على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، قائلا إن دور الشركة يتمثل في إنشاء محطات الرفع للمياه التي تعمل من خلالها المزارع السمكية والمشروع به 8 محطات ضخ للمياه لخدمة الأحواض المتواجدة في المزارع .





وأضاف حسام فريد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المزارع السمكية بمشروع الفيروز بها 99 مضخة وطول المضخة 13 متر بطاقة كهربائية 20 ميجا وات".





وتابع حسام فريد:" مشروع الفيروز يعتبر أكبر مشروع تم استخدام فيها مضخات في كل مشاريع مصر ".





وأكمل حسام فريد:"تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتحديد الاحتياجات لمشروع تطوير القرى وسيتم إنشاء كل الطلمبات التي تحتاجها المشروعات القومية" مضيفا:" الشركات المصرية أصبحت مساهمة بشكل أكبر في كافة المشروعات القومية".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.



