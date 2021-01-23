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الصحة تكشف عن أول فئة تتلقى لقاح كورونا غدا .. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 10:35 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم القادري
قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث ، إن وزيرة الصحة هالة زايد ستقوم بإعلان بداية التطعيم بلقاح كورونا غذا خلال مؤتمر صحفي من داخل مستشفى أبو خليفة مؤكدة ان بداية التلقيح ستكون في مستشفيات العزل التي يوجد بها عدد كبير من الأطباء .

وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، : بعد ذلك سيتم تطعيم الفئات الأولي بالرعاية والذين يعانون من السن المتقدم والأمراض المزمنة مؤكدة أنه سيكون هناك 40 مكان على مستوى الجمهورية لتلقي التطعيم وسيتم الإعلان عنهم غدا .

واوضحت نهي عاصم ، ان مصر تعاقدت مع جميع الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا مؤكدة أنه غدا سيتلقى الاطباء في مستشفى أبو خليفة للعزل اللقاح ضد كورونا .

وتابعت  : سنحصل على دفعات اضافية من لقاح كورونا خلال الاسابيع المقبلة ولا يتم تلقيح احد اجباريا ولكن الحصول علي اللقاح اختيار من قبل المواطنين او الاطقم الطبية.
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