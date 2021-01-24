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حوادث

فيسبوك فضحه.. حبس شخص لاتجاره في الأستروكس بمدينة السلام

الأحد 24/يناير/2021 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة عقب تداول صوره عبر فيس بوك بمدينة السلام.

وكلفت جهات التحقيق ارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجح رجال أمن القاهرة فى ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بمدينة السلام، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق .
 
وكانت أجهزة الأمن رصدت  تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بمدينة السلام.

وبالفحص تم تحديد هوية صاحب الصورة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه وبحوزته كمية من الإستروكس المخدر ومبلغ مالى و "مطواة"،  واعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.
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