بحق انتفاع 20 عاماً.. السيد القصير يكشف عن مشروع مريوط التكاملي الجديد.. فيديو

علق الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستزراع الأراضي، على مشروع بحيرة "مريوط" قائلًا : " عندما توليت مسؤولية الوزارة كلفت مباشرة من الرئيس بضرورىة تعظيم الاصول ورفع كفاءتها وهو محور مهم لتعظيم إيرادات واوصل الدولة وبدأنا حصر اصول الووزارة من مشاريع إنتاج حيواني ومزارع سمكية والمفرخات ومشروع مريوط بدأنا رفع كفاءتها وتعظيمها بالمشاركة مع القطاع الخاص ".





وكشف السيد القصير، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "on "فى برنامج "كلمة أخيرة"، أنه على مستوى الانتاج الحيواني جرى التعاون مع كبار المستثمرين ومنظمات مجتمع مدني قائلاً: "استطاعت هذه القطاعات بالتعاون مع وزارة الزراعة من رفع كفاءة الانتاج الحيواني وانعكاسه على كفاءة الانتاج الحيواني".





أضاف : " مشروع بحيرة مريوط يشمل 4861 فدانا لاستشزاع سمكي كان معطلًا من فترة وكان يحقق خسائر لكن مع توجيهات الرئيس بتعظيم اصول الدولة قمنا كوازرة وراعة بالتواصل مع كبار مستثمرين والذين بدورهم يبداون في ضخ مبالغ لاقامة مشروع غستزراع سمكي متكامل وفقًا لنفس الفكرة مقابل حق إنتفاع والوزارة ستتابع الامر ".





اشار القصير إلى أن فترة الانتفاع تشمل 20 عامًا وهي فترة كافية لضخ الاستثمارات وإسترداد حق تكاليفهم الاستثمارية.