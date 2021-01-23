بحق انتفاع 20 عاماً.. السيد القصير يكشف عن مشروع مريوط التكاملي الجديد.. فيديو

علق الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستزراع الأراضي، على مشروع بحيرة "مريوط" قائلًا : " عندما توليت مسؤولية الوزارة كلفت مباشرة من الرئيس بضرورىة تعظيم الاصول ورفع كفاءتها وهو محور مهم لتعظيم إيرادات واوصل الدولة وبدأنا حصر اصول الووزارة من مشاريع إنتاج حيواني ومزارع سمكية والمفرخات ومشروع مريوط بدأنا رفع كفاءتها وتعظيمها بالمشاركة مع القطاع الخاص ".
وكشف السيد القصير، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "on "فى برنامج "كلمة أخيرة"، أنه على مستوى الانتاج الحيواني جرى التعاون مع كبار المستثمرين ومنظمات مجتمع مدني قائلاً: "استطاعت هذه القطاعات بالتعاون مع وزارة الزراعة من رفع كفاءة الانتاج الحيواني وانعكاسه على كفاءة الانتاج الحيواني".
أضاف : " مشروع بحيرة مريوط يشمل 4861 فدانا لاستشزاع سمكي كان معطلًا من فترة وكان يحقق خسائر لكن مع توجيهات الرئيس بتعظيم اصول الدولة قمنا كوازرة وراعة بالتواصل مع كبار مستثمرين والذين بدورهم يبداون في ضخ مبالغ لاقامة مشروع غستزراع سمكي متكامل وفقًا لنفس الفكرة مقابل حق إنتفاع والوزارة ستتابع الامر ".
اشار القصير إلى أن فترة الانتفاع تشمل 20 عامًا وهي فترة كافية لضخ الاستثمارات وإسترداد حق تكاليفهم الاستثمارية.