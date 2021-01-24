نفذوا 10 حوادث .. حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف" بإستخدام مركبة (توك توك) في مصر القديمة.





كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب "الخطف".





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف" بإستخدام مركبة (توك توك).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما (مركبة "توك توك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) .





وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابيى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.



