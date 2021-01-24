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حوادث

حبس أخطر عصابة لسرقة الدراجات البخارية في دار السلام

الأحد 24/يناير/2021 - 04:59 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس أخطر عصابة لسرقة الدراجات البخارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدار السلام.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وألقى رجال أمن القاهرة القبض على أخطر عصابة لسرقة الدراجات البخارية، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط عاطليّن ومقيمين بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، والتصرف فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل - مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه.

 وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأضاف بتصرفه فى (10) دراجات نارية لدى عملائه "سيئى النية". 

أمكن ضبط عملاء المسروقات ، وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها ، كما تم التوصل إلى عدد من مالكيها، وباستدعائهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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