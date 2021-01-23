تصل للحبس 7 سنوات.. اعرف عقوبة ختان الإناث للطبيب وأهالي الضحية

قالت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، إن ختان الإناث هي قضية اغتيال للطفولة والأنوثة حيث وصلت عقوبة ختان الإناث الآن إلى السجن المشدد 7 سنوات ،متابعة أنه بدأ يكون إجراء شديدا الآن ضد الطبيب والممرض.





أوضحت مايا مرسى خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة "، أن أى طبيب يمارس هذه العملية تغلق العيادة أو المستشفى الخاص به ويجرد من وظيفته ، مضيفة أنه فى حالة إغلاق المؤسسة يتم الإعلان عن اسم المنشأة فى جريدتين يوميتين،علاوة على المعاقبة بالحبس لكل من روج أو دعا أو شجع على فكرة الختان.





وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ختان الإناث عادة وحشية، قائلة: تم إنشاء لجنة وطنية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التضامن وكل الجهات المعنية ليتم القضاء على هذه العادة، وتم تقلبل نسبة الختان فى 2015 إلى 60- 70% .





وأشارت مايا مرسى ، إلى أه سيتم معاقبة أهل الضحية بالحبس مدة لا تقل عن سنو ولا تتجاوز 3 سنوات ،وأى طبيب يثبت عليه إجراء جرح عمدا أو جزءا أو عاهة مستديمة يتم محاسبته 7 سنوات ، متابعة قائلة :أنه يتم التدريس فى المناهج الطبية فى الكليات لأن هناك فئات من المجتمع مازالت على يقين بضرورة عملية الختان إستنادا الى الدين.



