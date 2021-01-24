كامل الباشا لـ صدى البلد: العمل في السينما المصرية كان حلما بعيد المنال

تحدث الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن المختلف في السينما المصرية خاصة بعد ان عرض له مؤخرا فيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة والسينما المصرية.

وقال لـ"صدى البلد"، ان التواجد في السينما المصرية له طعم مختلف، موضحا انه تربى على الفن المصري وارتبط بالعديد من النجوم الكبار، مثل يوسف وهبي وجلال الشرقاوي.





واشار الي ان العمل في السينما المصرية كان حلما بعيد المنال ولكنه تمكن من تحقيقه.

تدور أحداث فيلم حظر تجول حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.