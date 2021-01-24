نبيل الحلفاوي لـ الرئيس السيسي: ربنا يعينك على تحقيق ما تحلم به لمصر

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على توجيه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنى له تحقيق مايحلم به من أجل مصر.

وكتب عبر حسابه على تويتر:"السيسي كان قال مصر أم الدنيا وهتبقى (قد الدنيا).. وصلتنا كتعبير مقصود به بث الأمل في مستقبل أفضل.. لكن اللي اتعمل واللي بيتعمل واللي أعلن عنه النهارده ده شغل راجل كان قاصد الكلمة ومصدقها.. مش مجرد تعبير متفائل.. ربنا يعينك ويعين أبناء مصر المخلصين على تحقيق كل ما تحلم به لهذا البلد.









وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.