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أخبار العالم

صدمة تجتاح دول الاتحاد الأوروبي بسبب لقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:55 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت شبكة "سكاي" البريطانية أن هناك حالة من الإحباط تجتاح الدول الأوروبية بسبب التأخير في توصيل لقاحات فيروس كورونا.

وقالت إن شركة "أسترازينيكا" أخبرت مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن مشاكل الإنتاج ستؤدي إلى خفض بنسبة 60 ٪ في تسليم لقاح أكسفورد إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام.

وهذا يعني أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتلقى 31 مليون جرعة فقط خلال تلك الفترة.

وقالت جمهورية أيرلندا إنها قد تضطر إلى إبطاء طرح اللقاح نتيجة النقص.

وقال ميشيل مارتن، رئيس الوزراء الأيرلندي، لمحطة إن التأخيرات "ستضعنا في مشكلة".

وأضاف:"كانت شركة AstraZeneca ستصبح العامل المساعد الذي يُسمح له بالانتقال من التطعيم المنخفض إلى التطعيم الشامل".

لم تتم الموافقة على لقاح أسترازينيكا من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يحصل على موافقة الجهات التنظيمية الأسبوع المقبل.

كانت الدول الأوروبية تواجه بالفعل تأخيرات في شحنات لقاح فايزر بينما تزيد شركة الأدوية من القدرة التصنيعية.

وفي يوم السبت أيضًا، وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التأخير في تسليم لقاح فايزر بأنه "غير مقبول".

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