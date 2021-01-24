أهمها خروج الدخان .. 4 علامات تدل على تلف بطارية السيارة

البطارية من الأجزاء الهامة والأساسية في السيارة لعمل المحرك، ويجعلها تقوم بوظيفتها الكافية وبالطريقة الطبيعية، ولكن هناك بعض العلامات التي تظهر في السيارة تدل على وجود تلف في البطارية.. وهي.





1- صعوبة تشغيل المحرك ، وتأخر استجابة البطارية فذلك بمثابة علامة واضحة على اقترابها من التلف .





2- وجود انتفاخات في البطارية ، وهو من أهم علامات تلف البطارية خاصة ، كما أنها تشير لوجود تسريب للسوائل بداخلها ، وهذا يؤدي أيضا إلى تآكل قطبي البطارية وذلك يعني بأنها ستفقد قدرتها على أداء وظفيتها في أقرب وقت ممكن.3-من أهم العلامات أيضا إضاءة علامة المحرك ، وذلك يعني بأن هناك أمر مالايسير بالشكل الصحيح ، وإذا كان المحرك يعمل بشكل طبيعي ، ولكن عند إضاء هذه اللمبة فهي تشير إلى وجود مشكلة في البطارية .4- خروج الدخان من البطارية أيضا هو مؤشر لتلفها ويجب على سائق السيارة البحث عن بطارية سيارة جديدة فورا حتى لا تواجه السيارة الكثير من الأعطال المفاجئة .