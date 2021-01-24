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فن

مي عمر تشارك متابعيها كواليس مسلسل لؤلؤ عبر إنستجرام

الأحد 24/يناير/2021 - 09:40 ص
مي عمر
مي عمر
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ندى فكري

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة جذابة من كواليس مسلسلها لؤلؤ.


وعلقت مي علي الصورة قائلة: "وأنا أؤمن بالقصص الخيالية ورفاق الروح والحب وكل ما هو سحر".

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، معبرين عن فرحتهم بنجاحها بشخصية مسلسسلها الجديد "لؤلؤ".

 

وشاركت مي عمر مؤخرًا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

 

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

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