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أخبار العالم

في يوم واحد.. ألمانيا تسجل 12257 إصابة و349 وفاة بـ كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:41 ص
ألمانيا تسجل 12257
ألمانيا تسجل 12257 إصابة و349 وفاة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر معهد روبرت كوخ، اليوم الأحد، أن ألمانيا سجلت في آخر 24 ساعة 12257 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء  إلى مليونين و134 ألفا و936 حالة.
 
كما أشار المعهد الألماني إلى تسجيل 349 وفاة ليصبح إجمالي عدد وفيات كورونا في ألمانيا 51870 حالة وفاة.

وكانت السلطات الصحيفة في ألمانيا قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 16417 إصابة و879 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمديد حالة الإغلاق العام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى 14 فبراير المقبل. 

كما تم  فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بارتداء الأشخاص للأقنعة الواقية فى المتاجر وفي وسائل النقل العام. وقد اتفقت على ذلك الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات الألمانية.

وجاء ذلك بعدما كشفت صحف ألمانية عن اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، إنه يتعين على البلاد  تمديد إجراءات الإغلاق وتشديدها، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

وقال الوزير ان ذلك ضروري لخفض أعداد المصابين بكورونا، بينما تجاوز عدد الإصابات المليونين في البلاد.
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