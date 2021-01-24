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فن

عببر صبري تهنئ محمد رمضان بأغنيته الجديدة: إيه البهجة والحلاوة دي

الأحد 24/يناير/2021 - 09:54 ص
عبير صبري
عبير صبري
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ندى فكري
هنأت الفنانة عبير صبري الفنان محمد رمضان علي الكليب الجديد له، ونشرت أغنيته الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت عبير علي الفيديو قائلة :"ايه البهجة والحلاوة دي مبروك النجم المحترم محمد رمضان والمخرج العالمي محمد سلامة ". 

و طرح الفنان محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة " مصباح علاء الدين" منذ ساعات عبر حسابه الشخصي بموقع يوتيوب. 

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة. 

يشار إلى أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في سباق المارثون الرمضاني 2021. 

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
عببر صبري تهنئ محمد رمضان بأغنيته الجديدة: إيه البهجة والحلاوة دي
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