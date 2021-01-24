تعرف على أبرز ما تم إنجازه في ملف التنمية المهنية للمعلمين منذ 2014 حتى الآن

أكدت وزارة التربية والتعلبم والتعليم الفني ، على اهتمامها بالمُعلمين وتدريبهم والارتقاء بمستواهم المهني؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الاهتمام بالارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين ، يأتي في ضوء ايمان الوزارة بأن دور المعلم في هذه المرحلة من أهم الأدوار في العملية التعليمية، مؤكدة ان المعلم لن يكون دوره في نظام التعليم الجديد هو الدور التقليدى المعتاد ، ولكنه سيشارك المتعلمين فى إعداد المواد التعليمية بتعدد مصادر التعلم المختلفة، ويجب أن يكون دائمًا مستعدًا للتطوير.









وقالت وزارة التربية والتعليم ، ان الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أعدت العديد من البرامج التدريبية المتخصصة ، التي تهدف إلى التنمية المهنية للمعلم ، وزيادة ما لدى المعلم من معارف ومفاهيم ومهارات وتحسينها في مجال عمله ومسؤولياته المهنية؛ خصوصًا في مادة تخصصه





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى ان برامج التنمية المهنية التي اعدتها الاكاديمية المهنية للمعلمين ، حرصت على تهيئة الظروف والأنشطة الملائمة لتوجيه نمو المعلم إلى درجة عالية من الإتقان العلمي في أداء واجباته المهنية.





ومن جانبها اعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين انه بالنسبة لما تم انجازه في ملف التنمية المهنية للمعلمين منذ عام 2014 حتى الان ، فقد نجحت الاكاديمية المهنية للمعلمين في تدريب أكثر من 2 مليون معلم خلال الفترة من يونيو 2014 حتى الآن





واوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أن هذه التدريبات شملت حقائب تدريبية مختلفة ، منها التدريب على استخدام التكنولوجيا فى التعلم ، والتدريب على مناهج نظام التعليم الجديد التي يتم تريسها لصفوف رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي .





وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين ان هذه التدريبات افتدت المعلمين بشكل ملحوظ ، حيث وصلت بأعضاء هيئة التدريس إلى أعلى مستوى من الجودة المهنية والكفاءة ، واصبح المعلم قادرا بشكل كبير على العطاء داخل الفصل والمدرسة.