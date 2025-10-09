رئيس وزراء الهند: نرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة بالمرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قال نرحب بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سنساعد في إعادة إعمار غزة وسترون ذلك قريبًا ونعتقد أن القطاع سيكون مكانًا أكثر أمانًا.



وقال جيش الاحتلال، خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قواتنا ما زالت تطوق مدينة غزة، وأن شمال وادي غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة.

وأشار الإعلام العبري إلى ان وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية: بعد مصادقة الحكومة على الاتفاق سيتمكن سكان مدينة غزة من العودة إليها اعتبارا من يوم غد.

فيما أعلنت حركة حماس، وفقا لما ورد في خبر عاجل تداولته وسائل إعلام فلسطينية، أنها توصلت إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يتضمّن انسحاباً لقوات الاحتلال وتبادل الأسرى بين الأطراف المعنية.

ووفقاً لبيان الحركة، فإن الاتفاق يشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار وتحديد آليات لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، إلى جانب تبادل قوائم الأسرى والمحتجزين وفق معايير يتفق عليها.



