قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
رغم تفاهمات شرم الشيخ.. إسرائيل تعلن تأجيل اجتماع الكابينت بشأن غزة
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمسافرين من مطار القاهرة.. طيران A Jet ينقل رحلاته إلى صالة 3

طيران A Jet
طيران A Jet
نورهان خفاجي

أعلنت شركة طيران الأناضول جت "A jet" الذراع الاقتصادية منخفضة التكاليف لشركة الخطوط الجوية التركية، عن نقل رحلاتها  التي تشغلها إلى مطار القاهرة الدولي، إلى صالة 3 بالمطار بدلا من صالة 1.

بحسب بيان شركة طيران الأناضول جت، فإن الشركة سوف تبدأ تنفيذ تشغيل رحلاتها من مبنى صالة 3 بالمطار، اعتبارا من يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك لرحلات الوصول، واعتبارا من يوم 28 أكتوبر لرحلات السفر للمغادرين من القاهرة إلى تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن طيران الأناضول جت "A Jet"، تشغل 5 رحلات أسبوعيا بين مطار القاهرة ومطار صبيحة الدولي بتركيا، وتشغل أيضا رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة الدوليين، بما يعادل 15 رحلة أسبوعيا إلى المطارات المصرية.

خلال معرض العلمين الدولي 2024، وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، تعاقدا مع شركة A Jet التركية لتقديم خدمات المهبط في المطارات المصرية، واعتبرت مصر للطيران شركة A Jet من أهم شركات الطيران العارض في تركيا، نظرا لكونها شركة شقيقة للخطوط الجوية التركية، ووصفتها بأنها أكبر عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الحاليين، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إلى مطار القاهرة بـ5 رحلات أسبوعيا، وتمتلك الشركة أسطولا يتخطى 80 طائرة من طرازات إيرباص A320 وA321 وبوينج B737-800 وB737 Max.

طيران الأناضول الأناضول جت Ajet مطار القاهرة الخطوط الجوية التركية معرض العلمين مطار صبيحة مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى كوريا الديمقراطية للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لحزب العمال الكوري

رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى كوريا الديمقراطية

رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف

باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فرصة تاريخية لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط

وزير خارجية النرويج

النرويج تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن اتفاق غزة

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد