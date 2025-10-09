للمسافرين من مطار القاهرة.. طيران A Jet ينقل رحلاته إلى صالة 3

أعلنت شركة طيران الأناضول جت "A jet" الذراع الاقتصادية منخفضة التكاليف لشركة الخطوط الجوية التركية، عن نقل رحلاتها التي تشغلها إلى مطار القاهرة الدولي، إلى صالة 3 بالمطار بدلا من صالة 1.

بحسب بيان شركة طيران الأناضول جت، فإن الشركة سوف تبدأ تنفيذ تشغيل رحلاتها من مبنى صالة 3 بالمطار، اعتبارا من يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك لرحلات الوصول، واعتبارا من يوم 28 أكتوبر لرحلات السفر للمغادرين من القاهرة إلى تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن طيران الأناضول جت "A Jet"، تشغل 5 رحلات أسبوعيا بين مطار القاهرة ومطار صبيحة الدولي بتركيا، وتشغل أيضا رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة الدوليين، بما يعادل 15 رحلة أسبوعيا إلى المطارات المصرية.

خلال معرض العلمين الدولي 2024، وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، تعاقدا مع شركة A Jet التركية لتقديم خدمات المهبط في المطارات المصرية، واعتبرت مصر للطيران شركة A Jet من أهم شركات الطيران العارض في تركيا، نظرا لكونها شركة شقيقة للخطوط الجوية التركية، ووصفتها بأنها أكبر عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الحاليين، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إلى مطار القاهرة بـ5 رحلات أسبوعيا، وتمتلك الشركة أسطولا يتخطى 80 طائرة من طرازات إيرباص A320 وA321 وبوينج B737-800 وB737 Max.