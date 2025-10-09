عملوها الرجالة.. نجوم الفن يحتفلون بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

حرص العديد من نجوم الفن، على تهنئة منتخب مصر بتأهله لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعد الفوز على منتخب جيبوتي في المباراة، التي لُعبت مساء أمس الأربعاء، وتفاعل النجوم بخبر التأهل عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان محمد هنيدي: «مبروك لمصر والله وعملوها الرجالة».

كما كتب الفنان باسم سمرة :«مبروك لمصر الصعود لكأس العالم».

أما الفنان خالد سرحان: «الحمد لله مصر في كأس العالم».

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء ، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني.



بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 35 عاما، بعد صعودهم إلى نسختي 1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.