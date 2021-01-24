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فن

باللون الأسود.. ريهام أيمن تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

الأحد 24/يناير/2021 - 10:15 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ندى فكري
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة سوداء حيث ارتدت جاكت و بلوفر باللون الأسود  ونسقت معهما ايضا نظارة سوداء وتركت شعرها بشكل كيرلي جذاب ، ما جعل إطلالتها مميزة.

ولم تتكلف ريهام بوضع مكياج و اعتمدت علي جمال ملامحها مما لفت انتباه متابعيها.

وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت.
باللون الأسود.. ريهام أيمن تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام
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