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الزراعة تكشف عن ترتيب مصر عالميا وإفريقيا في إنتاج الأسماك

الأحد 24/يناير/2021 - 12:44 م
الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية وقياداتها تولي اهتماما كبيرا بكل الملفات والقطاعات، ولكن الملف الغذائي حاليا يعد من أول اهتمامات الدولة في الفترة الحالية لأهميته، لما يمثله من  اهمية كبرى لاقتصاد للدولة، أيضا أهميته للمواطن لتحقيق الأمن الغذائي له وتوفير احتياجاته من السلع الاساسية.

وتابع محمد القرش، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن القطاع الزراعي يمثل 20% من اجمالي الصادرات السلعية للدولة،  و15% من اجمالي الاقتصاد الكلي، ولذلك تقوم الدولة بعدد كبير من المشروعات الزراعية والاستصلاح والمزارع السمكية والداجنة وغيرها وذلك لتوفير الغذاء الامن للمواطنين، وتحقيق مزيد من الدخل له، وعائد اكبر عليه.

وأوضح ان مصر هى الأولى عربيا وشمال إفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميا في أنتاج الأسماك البلطي، منوها ان مشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس بالامس في بورسعيد والتي تبلغ مساحته 30 الف فدان، وسيكون لهم عائد كبير على الاقتصاد من الاستزراع السمكي، ويزيد المشروع 13 الف طن على الإنتاج السمكي في الدولة، مشيرا إلى أن الاستزراع السمكي يمثل 80% من المتاح من الأسماك في السوق المحلية.

وأضاف أننا نستورد كميات كبيرة من الاسماك البحرية، مثل الماكريل والرنجة والسردين، وذكر أن حجم الاكتفاء الذاتي من الأسماك وصل إلى 85%. 
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