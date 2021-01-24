بقيمة 273 مليون جنيه.. تنمية المشروعات بالشرقية يقدم قروضاً لتمويل 10 آلاف مشروع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضًا للشباب قدرها 273 مليوناً و375 ألفاً و907 جنيهات خلال عام 2020م، لتمويل 10 آلاف و793 مشروعًا متوسطاً وصغيرًا ومتناهي الصغر لتوفير 17 ألفاً و931 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة .

و أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقة وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب .

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فيما أكد وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أنه تم تقديم 48 مليونًا و374 ألفًا و796 جنيهًا إقراض مباشر لتمويل 230 مشروعًا وتوفير 863 فرصة عمل، كما تم تقديم 168 مليونًا و 45 ألفاً و 924 جنيهًا ( إقراض متناهي الصغر) لتمويل 9 آلاف و690 مشروعًا وتوفير 15 ألفًا و959 فرصة عمل، وتقديم 56 مليونًا و955 ألفًا و187 جنيهًا (إقراض جهات وسيطة _ بنوك) لتمويل 873 مشروعًا وتوفير 1109 فرص عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلًا لنظام الشباك الواحد وتيسيرًا على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم إصدار 608 رخص نهائية و575 رخصة مؤقتة و626 رقم قومي و1304 سجلات تجارية و1350 بطاقة ضريبية.

واستمرارًا لمبادرات الجهاز في النهوض بالصناعات التراثية ورعاية الحرف اليدوية والفنية المتنوعة ودعم وتسويق منتجات المشروعات إقتصاديًا وثقافيًا وفتح آفاق مختلفة لتسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم مشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض الهجن بعدد من مستفيدي الجهاز بالمنتجات التراثية وكذلك المشاركة في معرض تراثنا الدولي ، ومعرض أهلا مدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية ، فضلًا عن تنفيذ 30 ندوة للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.