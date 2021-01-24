محافظ المنيا يوجه بتوفير دعم لمواطن بلا مأوى وإيداعه إحدى دور الرعاية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة أبو قرقاص، بفحص إحدى الحالات بلا مأوي بقرية ريحانة بالمركز والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوفير أوجه الرعاية والعناية اللازمة.





ووجه المحافظ بتقديم الدعم والمساعدة للحالة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية للفئات التي ليست لها مأوى، والأطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.





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وعلى الفور توجه رئيس مدينة أبو قرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوي بمديرية التضامن، وتبين أن الحالة لمواطن ضرير ليس لديه مأوي.





وأكد رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لإيداع الحالة بإحدى دور الرعاية بعد تقديم كل أوجه الرعاية والدعم واجراء جميع الفحوصات الطبية له.





تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.





رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.





قال المحافظ، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ اعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.





واطمئن المحافظ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.





أشار المحافظ، أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.



