الجنايات تستأنف إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية

استأنفت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، جلسات اعادة محاكمة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة اعلاميا بـ "اللوحات المعدنية".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري و اسامة محمد.





كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 26 أبريل المقبل، كأولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

وكانت محكمة الجنايات عاقبت يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابيا بالسجن 10 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.





وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بتلك القضية تربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.



