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رياضة

سمير عثمان: الزمالك له ضربتي جزاء أمام أسوان.. وحكام الفار ينشغلون بالموبايلات

الأحد 24/يناير/2021 - 01:47 م
سمير عثمان
سمير عثمان
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عبدالله هشام
أكد سمير عثمان، الحكم الدولى، أن إلغاء هدف الزمالك أمام أسوان قرار صحيح بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكم برجوعه للفار حقق العدالة.

وأضاف "عثمان" خلال تصريحات تليفزيونية: الكرة فاول منذ البداية على إمام عاشور بسبب تدخله الخطير علي لاعب أسوان والقرار سليم. 

وأكمل: كان يجب احتساب ضربة جزاء في الكرة المثيرة للجدل التى جاءت في يد لاعب أسوان وهذا القرار يحاسب عليه حكم الفار وليس حكم الساحة.

وأوضح: لا وجود لضربة جزاء لفريق أسوان ولقطة تدخل محمد عبدالغني طبيعية للغاية، مضيفاً: "لقطة امام عاشور وتدخل لاعب أسوان قوي للغاية وكان يجب احتسابها ضربة جزاء واعتقد ان الحكم ركز في حركة اليدين وليس قدم اللاعبين والفار يجب تنبيه حكم الساحة.

وأردف: حكام الفار ينشغلون في المباراة بالموبايلات وظهر أحدهم في التليفزيون وهو يصور الشاشات وهذا خطأ وضد تعليمات الفيفا. 
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