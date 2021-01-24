رئيس شركة مياه الإسكندرية: بحث مشكلات العملاء وحلها ضمن خطة القطاع التجارى

اجتمع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية بقيادات القطاع التجارى والإنتاج والتوزيع لبحث أى معوقات تتعلق بالقطاع التجارى، وتذليل اى صعوبات تواجه العملاء.





وناقش دور إدارة العدادات فى مراجعة القراءات شهريا وتصحيح القراءات غير المنطقية، وتابع موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى.





وشدد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها تأثير على ضغوط المياه.





وأشار إلى أهمية تحليل الاصدارات والتحضيرات الصادرة عن الشركة لمدة ثلاث أعوام ماضية، وتحديد اى مشكلات وبحث سبل حلها.





وأوضح أن الشركة تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.