برئاسة وزير الأوقاف.. لجنة الإعجاز الرباني في الكون تعقد أول اجتماعاتها بمصر

عُقد اليوم أول اجتماع للجنة الإعجاز الرباني في الكون في مصر بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك بحضور نخبة من القامات العلمية المتخصصة في العلوم المختلفة.





وعقدت اللجنة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء اللجنة، وهم: الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود محمد عبداللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا النباتية والحيوانية، والدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر، الدكتور و حسام الدين أحمد حسنين موافي أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر (سابقًا)، والدكتورة زهية كامل مصطفى فهمي أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة عين شمس.





كما تضم اللجنة الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتورة كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور عادل محمد محمود البسيوني أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور عبد العزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور محمد فتحي عثمان أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور شوقي محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة عين شمس، الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة مقرر اللجنة.





واتفق المشاركون في اجتماع اللجنة على إطلاق منصة علمية متخصصة لهذه اللجنة على موقع وزارة الأوقاف.



وأشاد الجميع بانعقاد هذه اللجنة لأول مرة بما تضمه من القامات العلمية المتخصصة ، وأعربوا عن استعدادهم لبذل أقصى الجهد في إنجاح عملها، حيث تتولى اللجنة المهام التالية:





1- عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون.





2- عقد الندوات العلمية والثقافية العامة والقوافل التثقيفية، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي.





3- إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون.





4- الإعداد لبرنامج تليفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال، مثل: برنامج “العلم والإيمان”، وبرنامج “عالم البحار” ، وبرنامج “عالم الحيوان”، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.





و أكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أن باب اللجنة سيظل مفتوحا لكل الإسهامات العلمية المختصة في هذا المجال، منوها إلى أنه وجه بالإعداد لثلاث دورات متخصصة في الإعجاز الرباني في الكون، الأولى بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية، والثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، والثالثة بإحدى كليات الطب.



