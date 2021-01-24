عمرو أديب ساخرا: الإخوان في إسطنبول هيعملوا كيان ثوري جديد معارض بس بنفس الأعضاء





وأضاف"عمرو أديب"، خلال تقديمة لبرنامجه"الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بى سى مصر 2"، أنه بدءا من اليوم سيتم إعلان كيان ثورى معارض، حيث أنه يتكون من الثوار الليبراليين السياسين والاخوان المسلمين، معقبا: هتسألني هو فيه إيه؟ أقولك أنا قولت لحضراتكم إن في عام 2021 كل حاجة بتتغير، هذا عام التغيير، 2021 مش زي 2020، والاشياء لن تستمر زي ما هي، والناس اللي قاعدة برا مصر وبتراقب مصر ابتدوا يغيروا شوية، لأن إقليميا ودوليا الدنيا بتتغير، قالوا هو احنا يا ولاد هنقعد في اسطنبول زي خيبتها؟".





وتابع: "عرفت أن الناس دي قرروا يرموا الشغل القديم ويعملوا شغل جديد، بكرة فيه كيان ثوري جديد، ما هو كل ما الدنيا تبوظ يرموا الكيان الثوري القديم ويعملوا كيان ثوري جديد، بقيادة نفس الناس، مكوّن من الثوار الليبراليين السياسيين والإخوان، مش بكلمكم على حاجة سرية، أنا بتكلم على معلومات".

قال الاعلامي عمرو أديب، خلال حديثه عن ذكرى ثورة 25 يناير : "بكرة فى اسطنبول هيقوم كيان ثورى جديد، وبيحصل كل فترة رمى الكيان الثورى القديم والحصول على كيان ثورى جديد"، مضيفا أنه من اليوم الاثنين يحدث إنشاء فى اسطنبول كيان ثورى جديد يتكون من نفس أعضاء الكيان الجديد، وهذا ما يحدث مع تغير كيان ثورى جديد.