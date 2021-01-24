برلمانية تطالب بإلغاء الديون المستحقة على الفلاحين

طالبت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بإلغاء الديون المستحقة على الفلاحين، لا سيما وأن مهنة الزراعة أوشكت على الانقراض على حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التي يواجهها المزارعين والفلاحين والتي من بينها أيضا نقص المياه فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بقولها "كفاية خراب للبيوت".





في المقابل أشادت المزلاوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الأحد ، والتي شهدت إلقاء وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، بيانه حول تنفيذ مشاريع تبطين الترع، والذي يستهدف حل جزء كبير من مشاكل نقص المياه، مطالبه بالتوسع فيها لاسيما وجدواها.





وتسألت البرلمانية، في كلمتها عن خطة الحكومة في ظل تنامي العجز المائي، لاسيما وسد النهضة.