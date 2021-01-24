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بين الناس

"القابضة للمياه" تستجيب لشكوى شارع مدرسة ميت غمر المعمارية

الأحد 24/يناير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردًا على الشكوى الواردة تحت عنوان "وسط غضب الأهالي.. شارع مدرسة ميت غمر المعمارية يعوم في مياه الصرف"، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت بأنه كان هناك كسر بخط طرد الصرف الصحي بالمنطقة محل الشكوى، وعلى الفور تم التعامل بواسطة الأفراد والمعدات، وانتهت المشكلة تمامًا. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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