"القابضة للمياه" تستجيب لشكوى شارع مدرسة ميت غمر المعمارية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردًا على الشكوى الواردة تحت عنوان "وسط غضب الأهالي.. شارع مدرسة ميت غمر المعمارية يعوم في مياه الصرف"، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت بأنه كان هناك كسر بخط طرد الصرف الصحي بالمنطقة محل الشكوى، وعلى الفور تم التعامل بواسطة الأفراد والمعدات، وانتهت المشكلة تمامًا.





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