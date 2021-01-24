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أخبار العالم

الإمارات تصادق على إنشاء سفارة لها في تل أبيب

الأحد 24/يناير/2021 - 03:51 م
الإمارات تصادق على
الإمارات تصادق على إنشاء سفارة لها في تل أبيب
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دعاء أبوهشيمة
صادق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على إنشاء سفارة لدولة الإمارات بإسرائيل في تل أبيب. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي والذي عقد اليوم الأحد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإماراتية.

وفي أكتوبر الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته قدمت دعوة للإمارات لفتح سفارة لديها في إسرائيل، موضحا أن المقترح ينص على إقامة بعثة دبلوماسية إماراتية في تل أبيب.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، آنذاك، في رسالة وصفت بالشخصية لنظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، إلى فتح سفارتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة، مؤكدا في تغريدة له أن: "العام 2020 كان عامًا مفصليًا في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات مما يتطلب تفكيرًا مختلفًا وتعاملًا جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام".

كما اعتمد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ضمن اجتماع اليوم، استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة، كما اعتمد أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية. 

واعتمد حاكم دبي، اليوم الأحد، تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، مشيرا إلى أن الهدف هو التنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية.

كما تم أيضا اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري بهدف انتاج نظيف ونقل مستدام واستهلاك مستدام وإدارة فعالة للنفايات بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة، وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
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