العمر كله سعادة ونجاح.. عصام الحضري يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده الـ 24

هنأ عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، صديقه رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، بعيد ميلاده الـ24، الذى يوافق 23 يناير الجاري





ونشر الحضري عبر حسابه على انستجرام صورة له رفقة رمضان وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يا رمضان ياحبيبي والعمر كله في سعادة ونجاح عيد سعيد عليك يا رمضان"





واحتفل امس السبت، رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز بعيد ميلاده الـ24، حيث إنه من مواليد 23 يناير لعام 1997.







ويعد رمضان صبحي أحد المواهب الشابة في كرة القدم المصرية ويتنبأ له الجميع بمستقبل باهر منذ اليوم الأول له في النادي الأهلي وحتي بعد تجربة احترافه في الدوري الانجليزي التي لم تحقق المراد منها.







بدأ رمضان صحبي حياته الكروية في النادي الأهلي وتدرج بين صفوف فرق الناشئين حتى وصل للفريق الأول موسم 2014 وهو في سن الـ16 تحت قيادة محمد يوسف.





ولعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي حتى عام 2016 وخرج للاحتراف في الدوري الإنجليزي بنادي ستوك سيتي ولعب معهم موسمين وسجل هدفين فقط ثم رحل إلى فريق هدرسفيلد وبعدها عاد للنادي الأهلي فى شكل إعارة.



