يقنن أوضاع 27 ألف مخالفة.. وزير الرى يطالب النواب بسرعة إنهاء قانون الموارد المائية

طالب وزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي، أعضاء مجلس النواب بسرعة الإنتهاء من قانون الري والموارد المائية، مؤكدا أنه متعلق بالكثير من المطالبات التي ألح عليها النواب خلال جلسة اليوم، والتي شهدت عرض برنامج الوزارة ومستهدفاتها وما انجزته حتى الآن.





وتابع الوزير في حضور رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي أن قانون الموارد المائية سيقنن أوضاع أكثر من 27 ألف مخالفة، لافتا إلى أنه فيما يخص مسألة طرح النهر فإن تبعيتها ليست للوزارة، ولكن في قانون الري الجديد سيكفل أن تعود التبعية وأراضي طرح النهر للوزارة مرة أخرى، بهدف توحيد المحاسبة.





واستطرد: غرامات الأرز ستكون على المخالفين، ولكن الملتزمين لايوقع عليهم غرامات، وأنه لن يخالف القانون في مسألة عدم معاقبة المخالفين، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير الري بشكل حديث منذ 5 سنوات، وأن هناك مناطق تجريبية في كل محافظة، وبدأنا بالفيوم في هذا الصدد.





وواصل الوزير، استفدنا من ري 300 ألف فدان بعد التوعية بالري الحديث، وهناك حوافز إيجابية لتشجيع الفلاحين على الري الحديث، مستغربا من شكاوى نقص المياه في نهايات الترع، وفي نفس الوقت نطالب بزيادة زراعة لأرض بالأرز، خاصة أن فدان الأرز يستهلك 8000 متر مكعب مياه، وأن المياه محدوده والاستهلاك عليها يزيد وأعدادنا في زيادة.