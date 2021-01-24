محمد شوقي يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده الـ24

هنأ محمد شوقي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، بعيد ميلاده الـ24، الذى يوافق 23 يناير الجاري





ونشر شوقي عبر حسابه على انستجرام صورة له رفقة رمضان وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد"





واحتفل امس السبت، رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز بعيد ميلاده الـ24، حيث إنه من مواليد 23 يناير لعام 1997.





ويعد رمضان صبحي أحد المواهب الشابة في كرة القدم المصرية ويتنبأ له الجميع بمستقبل باهر منذ اليوم الأول له في النادي الأهلي وحتي بعد تجربة احترافه في الدوري الانجليزي التي لم تحقق المراد منها.





بدأ رمضان صحبي حياته الكروية في النادي الأهلي وتدرج بين صفوف فرق الناشئين حتى وصل للفريق الأول موسم 2014 وهو في سن الـ16 تحت قيادة محمد يوسف.





لعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي حتى عام 2016 وخرج للاحتراف في الدوري الإنجليزي بنادي ستوك سيتي ولعب معهم موسمين وسجل هدفين فقط ثم رحل إلى فريق هدرسفيلد وبعدها عاد للنادي الأهلي فى شكل إعارة.





عاني رمضان صبحي خلال فترته الثانية مع النادي الأهلي من الإصابات ولعب 24 مباراة وسجل 6 أهداف قبل الرحيل المفاجئ لنادي بيراميدز.





الرحيل الصدمة

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية عن تقديم عرض مالى وصل الي 2.5 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات رمضان صبحي بعد انتهاء فترة إعارته.





وطلب النادي الانجليزي رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه أسترليني.. ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هدرسفيلد.





وبعد موافقة النادي الانجليزي طلب رمضان صبحي من النادي الاهلي مهله يومين لحسم امر انتقاله بعد وصول عدة عروض وبعدها تحدث رمضان صبحي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي أبلغه برغبته في الانتقال لفريق بيراميدز.





تصريح الطموح

وقال رمضان صبحي بعد انتقاله إلى نادي بيراميدز أنه فضل الانتقال للفريق بسبب فكر الإدارة الاحترافي وطموح النادي الذي يشبه طموحه الشخصى وليس من أجل المال كما يشاع.





وخلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم لإعلانه لاعبًا فى صفوف بيراميدز قال، أن تفكير إدارة بيراميدز يضاهى الفكر الأوروبى ولديهم طموح عالي، وهو التصريح الذي واجه بسببه هجوما شديدا من جماهير الأهلي بعد رحيل لاعبهم الشاب.













تفاصيل عقد اللاعب مع بيراميدز









وفي وقت سابق علم "صدى البلد" من مصادر مقربة من اللاعب، أن الصفقة انتهت لصالح نادي بيراميدز مقابل مبلغ يتراوح بين 4 و4.5 مليون جنيه إسترليني، بعد مفاوضات مكثفة بين مسئولي بيراميدز ومسئولي النادي الإنجليزي الذين وضعوا مبلغا قدره 7 ملايين جنيه إسترليني أولًا لبيع اللاعب للنادي المصري.













وأشار المصدر إلى أن مسئولي نادي بيراميدز استطاعوا تخفيض مقابل الصفقة لـ 5 ملايين جنيه إسترليني، ثم الوصول لمبلغ يتراوح بين 4 و4.5 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ 5 سنوات.













وأكد المصدر أن رمضان صبحي طلب من بيراميدز زيادة راتبه بعد زيادة مدة عقده، فكان مقررًا له أن يتقاضى ما يقرب من 35 مليون جنيه مصري سنويًا، ولكن مع زيادة مدة العقد، زاد راتب اللاعب السنوي لـ 40 مليون جنيه.













بطولات رمضان صبحي









حقق ثلاث بطولات دوري محلي مع النادي الاهلي و أربعة بطولات كأس السوبر المصري وبطولة دورى ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية كما نجح في تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 مع المنتخب الأوليمبي.



