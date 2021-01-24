محافظ أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة ويسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا - بديوان عام المحافظة - بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".









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حضر التوزيع اللواء مهندس شاكر محمد يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية.









حيث سلم محافظ أسيوط 13 فرن منزلي بمشتملاته (اسطوانة بوتاجاز - عدد 2 جوال دقيق) لكل فرن مقدمة من أحد الجمعيات الأهلية في إطار دعم ومساندة فئات المجتمع الأكثر احتياجاَ وبالأخص المرأة المعيلة بهدف توفير حياة كريمة لهن ولأسرهن وجعلها أسرة منتجة قادرة على العمل والانتاج حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك.













وأكد اللواء عصام سعد استعداد المحافظة لتقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المعيلة ومساندتها في إيجاد وسيلة لمواجهة ظروف الحياة ومتابعة المشروع والإشراف عليه منذ بدايته وحتى نجاحه مطالبًا الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها عبر دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة للحد من مشكلة البطالة مشددًا على المستفيدات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها خلال العمل لمجابهة فيروس الكورونا.











