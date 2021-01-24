وزير الزراعة: تحديث نظم الري لمساحة مليون فدان في الأراضي الجديدة

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور السيد القصير، إنه في مجال تطوير وتحديث منظومة الري، فقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية، بوضع خطة لتطوير نظم الري استهدفت المرحلة الأولى تحديث نظم الري لمساحة مليون فدان فى الأراضي الجديدة التي ما زالت تروى بالغمر، ومتوقع أن تنتهى عملية التحديث لها في 30 /6/ 2021.





وأكد وزير الزراعة، خلال إلقاء بيان وزارته أمام مجلس النواب، "نجحنا فى توفير تمويل للمزارعين لتحديث الري من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% . وقد تم تحديث حوالى 190 ألف فدان حتى الآن لمساحة 504 ألف فدان المستهدفة التي تخص وزارة الزراعة.





وأشار إلى أن المرحلة الثانية استهدفت والتي سيتم عرض الخطة بشأنها وآلياتها على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري - إلى تحديث الري في الأراضي القديمة لمساحة 4 مليون فدان خلال 3 سنوات بدءًا من 1/7/2021. (وقد تم تحديث مساحة 488 ألف فدان من هذه المرحلة).





وأوضح أنه تم التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالي 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضًا سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لإدخالهم في هذه المنظومة ، لما لذلك من ترشيد المياه وأيضًا زيادة الإنتاجية.