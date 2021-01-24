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فن

تفاصيل احتجاز ملحن لبناني وأقاربه داخل الحدود السورية بسبب كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 06:04 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
روى الملحن والموزع الموسيقي أنور مكّاوي ما حدث معه ومع قرابة 60 مواطنًا لبنانيًّا عالقين في سوريا.
 
ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك" قال خلاله أنّه توجه إلى سوريا في رأس السنة على أن يعود بعد أيام عدّة، ونتيجة لتعرضه لطارئ صحي اضطّر للخضوع لعملية وتأجيل عودته إلى لبنان حتى يوم الخميس، وحين توجه مكّاوي للحدود منعه الأمن السوري من المغادرة وذلك بسبب تعليمات مرسلة من قبل الأمن اللبناني تمنع السماح لأي شخص بالعبور.

ورغم سعي مكاوي للحصول علي استثناء من رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو رئيس الأمن العام، ولكنّ الحجة كانت لمنع انتشار الوباء أكثر.

وطالب مكاوي استعداد من معه من مواطنين لبنانيين لخضوعهم لفحوص كورونا، ففي الحالتين سيخضعون للحجر سواءً كانوا مصابين أو لا.

وبلغة انفعالية، هاجم مكاوي المسؤولين بعد عدم رد السفارة اللبنانية في سوريا على اتصالاته، ملوّحًا بالتصرف على الأرض عند العودة إلى لبنان.
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